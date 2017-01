Que tal uma noite com música boa para animar seu ano de 2017? A partir do dia 11 de janeiro, as apresentações musicais do Sesc Morada dos Baís voltam com tudo, abrindo o ano de 2017. As atrações se apresentam sempre às 20 horas, com entrada gratuita.

E as boas-vindas ficam por conta do músico Chokito, colocando todo mundo para dançar ao som de um samba dos bons. Reúna os amigos e venha conferir.