Sesc Morada dos Baís tem muito samba e rock esta semana

A programação musical do Sesc Morado dos Baís está recheada de novidades e música boa. As apresentação começam na quarta-feira (12), com Negabi, que trará o show “Saudações ao Samba”.

O repertório passa por Clara Nunes, Beth Carvalho, Alcione, Fundo de Quintal, Leci Brandão, Martinho da Vila, Martinalia, Zeca Pagodinho. Para Negabi, se apresentar no Sesc é uma “oportunidade de apresentar o trabalho levantando a bandeira do samba no MS, em um espaço lindo que respira cultura”.

A quinta-feira (13), é dia de novidade com a banda de rock SuperÁcida, de formação recente, mas com músicos que levam farta bagagem. Formada em sua maioria por ex-integrantes d’O Bando do Velho Jack, a banda reúne quatro veteranos do rock n’roll: Rodrigo Tozzette (guitarra e vocal), Alexander Cavalheri (teclados, guitarra e vocal), Leonardo Reis (baixo e vocal) e Adriel Santos (bateria). Traz letras com mensagens positivas embaladas por instrumentais com timbres vigorosos, valorizando a música feita com sangue correndo nas veias.

Já na sexta-feira (14), é dia de banda Naip estreando no Sesc Morada dos Baís. Com um repertório calcado em covers de bandas nacionais, internacionais e músicas de própria autoria que marcaram uma geração, como a música “Vem me Ver” e a versão para música “Senhorita”, o som da Naip foi a trilha sonora de histórias inesquecíveis, encontros e desencontros, derrotas e vitórias, exatamente como acontece com as cartas de um baralho.

A semana se encerra com a energia e o samba do grupo Sampri, que se apresenta no sábado, 15. “Já fizemos parte de vários projetos do Sesc, inclusive na Sexta no Sesc Horto e é como estivéssemos relembrando esses momentos que foram muito importantes para nossa carreira. Participar de um evento em um espaço cultural como o Sesc Morada dos Baís, ponto turístico da cidade e emblemático é uma grande satisfação, sobretudo por poder receber o público de todas as idades e seleto que gosta de samba e poder explorar o repertório”, diz a vocalista, Luciana.