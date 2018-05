Sesc Morada dos Baís tem novidades para o happy hour

Na próxima semana o Sesc Morada dos Baís terá novidades e muita animação para o happy hour. Começando na quarta-feira (16) com o Clube do Choro que leva ao palco o resgate à mais autêntica música brasileira: o chorinho, preservando sua qualidade e ao mesmo tempo procurando agregar valores regionais com a inclusão de matéria autoral à apresentação, além de ter o objetivo de reunir músicos em torno do gênero.

Na quinta-feira (17) tem reggae, com a banda Cana Roots, uma das primeiras bandas de reggae do Estado que já dividiu o palco com muitos artistas do reggae no Brasil, entre eles: Natiruts, Tribo de Jah, Maskavo, Planta e Raiz. Com letras que trazem mensagens de amor e paz, de cunho social e, sobretudo, que exaltam o amor, a banda aposta em seu trabalho autoral, misturando diferentes vertentes do reggae incorporadas ao reggae roots original da Jamaica.

Sexta-feira (18) é dia de rock nacional e internacional com a Four Sounds, com um repertório variado, passando também pela MPB. A banda conta com Patrícia Araújo no vocal, Marcelo Ferreira, bateria e vocal, Marcos Fernandes, baixo e vocal e também com participação especial de Gabriel Andrade, na guitarra.

Quem encerra a semana musical, no sábado (19), é a Banda Avant, com o show pop rock “Sonhando com você”, levando o nome da primeira música autoral da banda, lançada em setembro do ano passado. Além de seu trabalho autoral, a banda apresenta grandes sucessos nacionais e internacionais, com arranjos próprios que levam o público a dançar e cantar do início ao fim.

O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20h. Acompanhe a programação no site sesc.ms