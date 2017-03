Sesc Morada dos Baís terá do samba à música de fronteira na próxima semana

Semana de ritmos variados no Sesc Morada dos Baís. Venha comemorar o Dia Internacional da Mulher no Sesc Morada dos Baís com muito samba no pé. No dia 08, a partir das 20 horas, quem sobe ao palco é Chokito, comandando a noite com muita animação.

Carioca da gema e sul-mato-grossense de coração, Chokito frequentou a escola de música “XV de novembro” no Rio de Janeiro em 1988, onde teve sua inicialização musical e estudou por três anos. Com vinte anos de carreira, sua banda é formada com rotina de ensaios semanais e trabalho amadurecido.

Quinta-feira, 09, é dia de Forró Zen. No repertório forrozeado, a banda celebra influências de artistas/grupos como Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Dominguinhos, Trio Nordestino, Trio Virgulino, Anastácia, Sivuca, Amelinha, Santana, Alceu Valença, Zé Ramalho, Geraldo Azevedo, Elba Ramalho e outros. “É um privilégio e enorme satisfação apresentar nosso show em um local tão especial para a cidade”, diz o cantor Zé Bruno.

E para animar a noite de sexta-feira, neste dia 10, a partir das 20 horas, o Sesc Morada dos Baís abre as portas para a banda Haiwanna, que relembra o rock nacional das antigas, que é pura nostalgia. A banda já anima as noites campo-grandenses há 18 anos. “A ideia é sensacional, a Morada dos Baís e a cultura têm tudo a ver. A gente nota um público diferente dos bares, muitas famílias, é muito bom”, diz o músico Hugo Carneiro.

Quem encerra a programação no sábado, 11, são os Muchileiros. A banda viaja pelas influências latinas levando em suas bagagens várias vertentes do pop-rock, surfando entre versões de clássicas canções e atravessando todas as fronteiras da música com instrumentos diversificados e muito buena onda! “É muito gostoso poder tocar no Sesc, o ambiente, o horário e o público bonito e de várias gerações”, diz o vocalista, Soria.