Sesc Morada dos Baís terá programação especial de Carnaval

Os amantes da festa mais popular do Brasil encontrarão no Sesc Morada dos Baís folia garantida entre os dias 22 e 24 de fevereiro, na semana que antecede o Carnaval.

Quem abre os shows, na quarta-feira (22), é o músico Chokito. Carioca da gema e sul-mato-grossense de coração, Chokito frequentou a escola de música “XV de novembro” no Rio de Janeiro em 1988, onde teve sua inicialização musical e estudou por três anos. Mudou-se para Campo Grande em 1991. Com vinte anos de carreira, sua banda formada, com uma rotina de ensaios semanais e seu trabalho amadurecido ele se prepara para gravar seu primeiro CD solo, no Rio de Janeiro, berço do Samba, que será lançado com muita honra em Mato Grosso do Sul em 2016.

Na quinta-feira (23), a alegria é comandada por Negabi, com clássicos do samba e também o atual cenário do samba. O repertório passa por Clara Nunes, Beth Carvalho, Alcione, Fundo de Quintal, Leci Brandão, Martinho da Vila, Matinalia, Zeca Pagodinho. Para Negabi, se apresentar no Sesc é uma “oportunidade de apresentar o trabalho levantando a bandeira do samba no MS, em um espaço lindo que respira cultura”.

Na sexta-feira (24), Luiz Café, leva amplo repertório de samba de raiz ao público. “É uma experiência maravilhosa. O samba é democrático, com todo mundo na mesma frequência e o ambiente do Sesc Morada dos Baís é isso, um local muito amistoso”.