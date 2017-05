Sesc Morada dos Baís terá samba, jazz, blues e rock pop

A programação musical do Sesc Morada dos Baís leva diversos ritmos com as Juci Ibanez, Marcos Assunção, Whisky de Segunda e Cover Up. As apresentações são gratuitas e começam às 20h.

A primeira apresentação fica por conta de Juci Ibanez, na quarta-feira (31). Com 37 anos de carreira, a cantora Juci Ibanez já se apresentou em vários palcos do Brasil e da América Latina. Nascida em Campo Grande, ela mudou para São Paulo no primeiro ano de vida e por lá formou a base musical que tem, com influências de Samba e Música Popular Brasileira.

"Sempre estive envolvida com a arte", definiu a cantora, que já fez dança, teatro e cinema. Dona de uma das principais vozes do Estado, Juci tem dois CDs gravados, um deles autoral. Atualmente, ela está trabalhando em estúdio com a gravação do próximo álbum.

Na quinta (1°), o público poderá curtir o jazz de fronteira do cantor Marcos Assunção. “O projeto do Sesc na Morada dos Baís é hoje o maior divulgador da música regional, produzida e criada aqui no Estado e me sinto honrado em participar também. O respaldo do público mostra a necessidade de espaço que agregasse a arte, música e boa culinária, como é o Sesc Morada dos Baís”, diz Assunção. “Com certeza é muito importante participarmos deste projeto. O Sesc Morada é um espaço cultural que estava deixado de lado e que com a ocupação por parte do Sesc foi redescoberto. Essa ação fomenta a cultura e leva o campo-grandense a conhecer a própria história”, diz o vocalista, Robson Pereira.

Sexta (2), o melhor do blues com Whisky de Segunda. O público poderá apreciar músicas autorais e versões próprias do consagrado blues de ícones como BB King e Ray Charles. Composta por cinco integrantes, a banda já está há 13 anos na estrada e é a única do Estado que toca exclusivamente blues americano.

E para encerrar a semana com chave de ouro, no sábado (3), pop rock, com a banda Cover Up. O grupo já atua há mais de 10 anos e tem no repertório músicas internacionais, passando ainda pela década de 90 e também com rock pop contemporâneo. “É muito legal participar do projeto porque dá visibilidade e amplia nosso público”, avalia a empresária da banda, Cris Gasparetto.