Sesc Morada terá banda Urbem na programação na próxima semana

A próxima semana musical do Sesc Morada dos Baís terá toda brasilidade do Clube do Choro, o gingado do Forró Zen, o rock da banda Haiwanna e fechando com o jazz da banda Urbem. As apresentações começam às 20 horas e são abertas ao público.

A animação começa já na quarta-feira (10), com o Clube do Choro, trazendo em seu repertório clássicos como João Bosco, Paulinho da Viola, Pixinguinha e Nelson Cavaquinho.

“O Sesc Morada dos Baís é um projeto muito bem organizado, de excelência. Tanto a sonorização quando o espaço é ótimo e tudo colabora para que este projeto seja um sucesso”, diz o vocalista Atilla Gomes. O quarteto também conta com Paulinho Brasilidade, nas percussões, Adriano Praça, na flauta e saxofone e Mestre Jackson, no violão.

Quinta (11) é dia de alegria com o Forró Zen. No repertório forrozeado, a banda celebra influências de artistas e grupos como Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Dominguinhos, Trio Nordestino, Trio Virgulino, Anastácia, Sivuca, Amelinha, Santana, Alceu Valença, Zé Ramalho, Geraldo Azevedo, Elba Ramalho e outros. “É um privilégio e enorme satisfação apresentar nosso show em um local tão especial para a cidade”, diz o cantor Zé Bruno.

Na sexta (12) quem comanda o show é a banda Haiwanna, que relembra o rock nacional das antigas. A banda já anima as noites campo-grandenses há 18 anos. “A ideia é sensacional, a Morada dos Baís e a cultura têm tudo a ver. A gente nota um público diferente dos bares, muitas famílias, é muito bom”, diz o músico Hugo Carneiro.

Sábado (13), a banda Urbem, quarteto de jazz contemporâneo, com uma brasilidade sem igual, levará ao público suas referências mistas, do jazz ao funk, do erudito ao punk. A banda venceu o Samsung E-Festival 2015, participou da feira internacional de World Music, a Womex, em Budapeste (Hungria) e foi convidada a entrar para o selo americano, Odradek Jazz. O primeiro álbum foi gravado em abril de 2016 no Tube Studio, (Fara, Itália) lugar por onde passaram grandes nomes do jazz mundial,. Em 2016 foram convidados para inaugurar o Palco Pôr do Sol no 13° Festival da América do Sul.