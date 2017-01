Sesc Morada terá Santo Chico, samba, MPB e pop rock esta semana

A semana no Sesc Morada dos Baís começa com samba de qualidade. A convidada da noite é Juci Ibanez, que sobe ao palco na quarta-feira (25), com um repertório que não vai deixar ninguém parado.

Com apresentações em vários palcos do Brasil e da América Latina, o trabalho de Juci traz influências de Samba e Música Popular Brasileira. “Sempre estive envolvida com a arte”, definiu a cantora, que já fez dança, teatro e cinema.

Quinta (26), é dia de Santo Chico, que leva como referências desde o rock, o reggae, o hip hop, o soul, o funk, entre outros, e é tal façanha, que faz com que o som seja único. A mistura em seu ponto ideal cria vertentes jamais experimentadas.

Dia 27, a partir das 20 horas, o Sesc Morada dos Baís abre as portas para a banda Cover Up, que relembra os sucessos dos anos 90 com um repertório que é pura nostalgia. O grupo já atua há mais de 10 anos e tem no repertório músicas internacionais, passando ainda pela década de 90 e também com rock pop contemporâneo. “É muito legal participar do projeto porque dá visibilidade e amplia nosso público”, avalia a empresária da banda, Cris Gasparetto.

Encerrando a semana o MPB de Karina Marques no sábado, 28, que também leva músicas autorais. “Sempre gostei de tocar no Sesc, desde as apresentações no Horto. As pessoas vão para ouvir música e isso faz toda diferença pra gente que tá no palco. Sempre são noites especiais”.