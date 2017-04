Sesc oferece programação gratuita para exercitar o imaginário da criançada

No Sesc Morada dos Baís, a programação com oficinas, contação e cinema infantil proporciona às crianças atrações gratuitas que vão garantir ludicidade e dar asas à imaginação. Neste dia 15, a partir das 15 horas, Oficina Arte Brasileira para Crianças, desta vez sobre a arte de Arthur Bispo do Rosário.

Para participar, a criança deve ter mais de 06 anos de idade e estar acompanhada de um responsável e também é preciso levar o material: 1 camiseta velha, 1 pincel redondo nº 2, 1 tinta de tecido azul escuro ou preta.

Arthur Bispo do Rosário era um grande artista diferente dos demais. Considerado louco por alguns e gênio por tantos outros, ele passou boa parte de sua vida em hospitais psiquiátricos no Rio de Janeiro. Seu trabalho era feito de sucatas, objetos do cotidiano e de costuras em tecidos, nos quais bordava seus escritos. Bispo fez mantos, estandartes, faixas de miss, capas e esculturas que trazem palavras, listas de nomes, poemas enigmáticos e histórias com início, meio e fim, e que muitas vezes eram bordadas em código, numa escrita muito pessoal.

Após a oficina, a partir das 16h, apresentação do espetáculo infantil “Trem de Doido”, com o palhaço Gabinete. “Trem de Doido” conta a história do perdido palhaço Gabinete, que se dedica a truques de mágica, enquanto procura uma estação de trem, propondo uma valsa e interação do público infantil em seu divertido e atrapalhado percurso.

Para encerrar a programação, às 17 horas, o Cineclubinho exibe o longa “Contos da Noite”. Todas as noites, um garota, um garoto e um senhor idoso se encontram em um pequeno cinema, que aparenta estar abandonado. Lá dentro, os três criam histórias, escrevem, desenham, vestem fantasias. Eles criam diversas histórias mágicas passadas em uma noite onde tudo é possível.