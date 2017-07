Sesc recebe musical infantil “Meu Mano Humano”

O final de semana será movimentado no Teatro Prosa do Sesc Horto. A Cia. Última Hora traz a Campo Grande seu mais novo trabalho intitulado “Meu Mano Humano”, um espetáculo de teatro musical para crianças de todas as idades. As apresentações acontecem nos dias 14 de julho às 20h, e 15 às 18h, com entrada gratuita.

O espetáculo debate temas como adoção, aceitação de diferenças, amadurecimento e superação de traumas em um universo fantástico onde Palomito, um gato carinhoso, mas muito medroso, descobre que seus “pais humanos” terão um bebê, e ao lado de seus amigos, questiona sua própria natureza e decide fazer escolhas que mudarão para sempre sua vida. Com trilha sonora e dramaturgia original, a peça de cinquenta minutos de duração trata dos temas citados de maneira descontraída e direta, utilizando-se de referências populares intercaladas com momentos de expressiva performatividade contemporânea.

Em 2016, a trupe recebeu o Prêmio Rubens Corrêa de Teatro, promovido pela Fundação de Cultura do Estado de Mato Grosso do Sul, e, com este investimento, montou o espetáculo “Meu Mano Humano”, na maior produção da companhia até então, com direção de Marcos Chaves. Além de Dourados, a peça seguirá para as cidades de Campo Grande e Três Lagoas.