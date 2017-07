Sesc tem com contação, oficina de arte e cineminha na última semana de férias

A programação infantil do Sesc está animada e com a diversão da criançada na última semana de férias. A semana começa com cineclubinho nesta quinta-feira (27), em Corumbá, onde será exibido “As férias do Pequeno Nicolau”, às 19 horas. O filme é reexibido no sábado, 29, às 18 horas, mas antes do cineminha, tem contação de história com atividade lúdica.

A contação começa às 16 horas, a historinha da vez á “Pacú”, atividade conduzida por Salim Haqzam e Vini Galharte. Para participar da atividade e “passear junto com os peixes do rio”, a criançada deve levar retalhos de tecido.

Sesc Morada dos Baís

No Sesc Morada dos Baís, as atividades acontecem no sábado, 29. Às 15 horas oficina de arte brasileira, inspirada na arte de Tarsila do Amaral, uma das primeiras pintoras brasileiras a se destacar no cenário, na década de 20.

Para participar, é preciso ter pelo menos seis anos de idade, estar acompanhado do responsável e levar 1 caixa de lápis de cor; 1 apontador e 1 cola branca.

Tarsila do Amaral pintava figuras com características fantásticas e que se pareciam vir dos sonhos. Índios, florestas, cidades, bichos e lendas foram usados por Tarsila para fazer uma pintura moderna e bem brasileira. Até hoje suas telas representam nossa arte em todo o mundo.

Depois da oficina, às 16 horas, contação de história por Michelly Dominiq. Encerrando a maratona, o Cine Clubinho exibe às 17 horas “O Menino e o Mundo”. A animação brasileira indicada ao Oscar 2016 de Melhor Diretor, conta a história de um garoto que segue seu pai, desempregado, rumo à cidade grande. Lá, descobre o novo mundo e uma sociedade problemática. O longa é dirigido por Alê Abreu.