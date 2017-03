Sesc tem oficina de arte, contação e história e cinema infantil para a criançada

O Sesc MS preparou uma programação infantil especial para criançada se divertir e se viajar no mundo da magia. A programação acontece todas as semanas no Sesc Corumbá e no Sesc Morada dos Baís.

Em Corumbá a programação começa nesta quinta-feira, 23, às 17 horas, com exibição do longa “O Conto da Princesa Kaguya”, no Cineclubinho do Sesc Corumbá. A unidade reexibe o filme no sábado, 25, às 18 horas.

A animação é baseada no conto popular japonês "O corte do bambu". Kaguya era um minúsculo bebê quando foi encontrada dentro de um tronco de bambu brilhante. Passado o tempo, ela se transforma em uma bela jovem que passa a ser cobiçada por 5 nobres, dentre eles, o próprio Imperador. Mas nenhum deles é o que ela realmente quer. A moça envia seus pretendentes em tarefas aparentemente impossíveis para tentar evitar o casamento com um estranho que não ama. Mas Kaguya terá que enfrentar seu destino e punição por suas escolhas.

Depois do cineminha, a unidade terá contação da historinha “O maluco do Céu”, de Ana Göbel. No começo de todos os começos, tudo era azul.

Era azul o céu, era azul o mar, até o ar parecia azul. A Terra dormia no fundo do mar – um sono pesado, profundo, até que aconteceu uma coisa que mudou tudo…

Um rochedo, curioso para saber como era o mundo acima da superfície, mas sem poder se deslocar, ajuda um siri que, agradecido, encontra uma forma de fazê-lo se soltar e subir: um punhado de peixes e medusas, outros siris, muita alegria e muita dança – e nada mais foi como antes.

Capital

No Sesc Morada dos Baís, as atividades infantis são sempre aos sábados e neste começam às 14h30 com a oficina arte brasileira para crianças, ministrada por Janaina Tschäpe.

Para participar, é preciso ter mais de 06 anos e estar acompanhado do responsável. O material necessário é uma fita crepe e uma cola branca.

Em suas pinturas, fotografias, vídeos e esculturas, Janina Tschäpe cria um universo povoado de seres e personagens que habitam florestas e mares fantásticos. A artista constrói uma mitologia própria, onde toda a natureza é inventada por ela, seja em pinturas que revelam paisagens imaginárias, seja em fotografias e vídeos nos quais ela mesma ou seus amigos se vestem com figurinos divertidos para encenar situações fabulosas.

Depois da oficina, Contação Lendas e Contos do MS com o Grupo Prosa e Segredo, às 16 horas. Encerrando a programação, às 17 horas, o Cine Clubinho exibe “O Conto da Princesa Kaguya”