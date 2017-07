Sesc tem programação infantil com contação, teatro e cineminha

Em ritmo especial de férias, a programação infantil do Sesc tem muita diversão gratuita para a criançada na Capital e em Corumbá. No Sesc Morada dos Baís, as atividades são todas no sábado (15). Começam às 15h30, o Grupo Casa apresenta o espetáculo “O Trem do Pantanal” e às 17 horas o Cine Clubinho exibe “O Homem da Lua”.

Corumbá

Em Corumbá, já tem Cine Clubinho na quinta-feira, 13, às 17 horas, com exibição do longa “O Menino e o Mundo. E a programação infantil não para, no sábado (15) às 16 horas, tem Salim Haqzam e Tati Santana contando e cantando a historinha “Contando e cantando cirandas e cantigas brincantes”. Logo depois tem oficina criativa.

Depois, às 18 horas, uma nova sessão de “O Menino e o Mundo”, mas desta vez, a céu aberto. A animação brasileira indicada ao Oscar 2016 de Melhor Diretor, conta a história de um garoto que segue seu pai, desempregado, rumo à cidade grande. Lá, descobre o novo mundo e uma sociedade problemática. O longa é dirigido por Alê Abreu.