Sexta é dia de rock nacional e internacional na Morada

A atração musical desta sexta-feira (18) leva o melhor do rock nacional e internacional ao Sesc Morada dos Baís.

A Four Sounds, tem repertório variado, passando também pela MPB. A banda conta com Patrícia Araújo no vocal, Marcelo Ferreira, bateria e vocal, Marcos Fernandes, baixo e vocal e também com participação especial de Gabriel Andrade, na guitarra.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20h.