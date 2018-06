Show de Guilherme e Santhiago anima o Arraial de Santo Antônio

Nesta terça-feira (12), o show de Guilherme e Santhiago irá animar a noite do Arraial de Santo Antônio de Campo Grande. A festividade acontece no Parque de Exposições Laucídio Coelho, com entrada grátis a partir das 17 horas. A dupla Rodrigo e Thayane também participarão da festa.

Na quarta-feira (13), dia do santo padroeiro da festa, os portões abrem às 15 horas, com encerramento previsto para a meia-noite.

A festa junina será animada por músicos de renome nacional como Guilherme e Santhiago, Perla, Luiza e Maurílio, além das participações de artistas locais como a dupla Rodrigo e Thayanne, Edson e Ruan, David e Guilherme, Forró PVC, Bianca Bastos e Eco do Pantanal.

Atividades

Foram montadas 55 barracas de entidades beneficentes que têm na festa a oportunidade de obter renda extra para a manutenção de seus trabalhos sociais. Cada entidade oferece um prato típico, uma brincadeira especial, proporcionando uma boa diversão em família na "Cidade Morena".

Concurso de quadrilhas

O diferencial deste ano será o concurso de quadrilhas, que vai premiar a melhor apresentação do Arraial. Para as três primeiras classificadas na final do concurso será conferida a seguinte premiação: 1º lugar – R$ 5 mil, 2º lugar – R$ 3 mil e 3º lugar – R$ 2 mil.

As quadrilhas juninas terão no mínimo, oito minutos para sua apresentação, e no máximo dez minutos, sendo que se ultrapassado esse tempo haverá penalização.

A realização da festa é da Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), com apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul) e da Universidade Anhanguera-Uniderp.