Nascido Michael Phillip Jagger, em 26 de julho de 1943, em Dartford, Inglaterra, o líder dos Rolling Stones, a banda de rock and roll que vendeu aproximadamente 250 milhões de discos em todo o mundo em mais de cinco décadas de existência, completa hoje 75 anos. Pai de oito filhos, “Sir” Mick Jagger, compositor, ator, letrista e vocalista conquistou com sua voz inconfundível e seu estilo irreverente uma legião de admiradores planeta à fora.

Filho de um professor e uma dona de casa, Mick viria a se tornar um dos mais influentes artistas do século passado. Enquanto estudava contabilidade e finanças na década de 1960, paralelamente começou a trilhar os caminhos da música [ganhara se primeiro violão aos 14 anos], ao lado dos amigos de escola. Nessa época começou a colecionar discos de blues de artistas como Muddy Waters e Howlin Wolf. Mick Jagger não chegou a concluir o bacharelado de contabilidade.

Juntou com o amigo Dick Taylor montou sua primeira banda, a Boy Blue and The Blue Boys, onde começou seu reinado nos palcos como vocalista. Logo após conheceu Keith Richards, e em uma casa noturna o também guitarrista Brian Jones, estava se formando [na opinião de muitos] a maior banda de rock que já existiu. Os Rolling Stones.

Em 1963, Bill Wyman e Charlie Watts se juntaram ao grupo de jovens músicos, direcionados pelo empresário Andrew Loog Oldham eles passaram a ser chamados de “Os roqueiros durões e selvagens do Reino Unido”. Apesar do início recheado de covers e versões, logo Jagger e Richards passaram a monopolizar os créditos nos discos do grupo.

A fama e o dinheiro estavam chegando e não tardou para que Mick começasse a explorar, ao lado de sua então namorada Mariane Faithfull outros territórios além da música: as drogas. Em 1967 os dois seriam presos na casa de campo de Keith Richards em uma batida policial que encontrou substâncias ilegais e equipamentos para seu uso no local.

Anos depois, problemas internos na banda foram parar nas manchetes de veículos especializados da época. Devido as diversas prisões por uso de drogas, Brian Jones não conseguiu visto para a primeira turnê realizada nos Estados Unidos e foi substituído por Mick Taylor.

Jagger também passeou pela dramaturgia, estrelou filmes como ator, dirigiu e produziu filmes. Antes do grupo entrar para o Rock and roll Hall of Fame, em 1985, Mick começou a investir em sua carreira solo. “She’s the Boss’, seu primeiro trabalho ganhou disco de platina nos Estados Unidos e Prata no Reino Unido. Ele ainda viria a lançar mais três trabalhos de estúdio - 'Primitive Cool' (1987), 'Wandering Spirit' (1993) e 'Goddess in the Doorway' (2001). Com os Rolling Stones Jagger gravou 29 álbuns de estúdio, além de compilações de grandes sucessos, trabalhos ao vivo e documentais. Em 2002, Mick Jagger foi agraciado pela rainha Elizabeth II com a horaria de “Cavaleiro da Ordem do Império Britânico” com o título de “Sir”.

Durante a turnê “A Bigger Bang Tour”, os Rolling Stones fizeram um show gratuito nas areias da praia de Copacabana no dia 18 de fevereiro de 2006, na cidade do Rio de Janeiro. Mais de dois milhões de pessoas compareceram ao show, que está listado no Livro dos Recordes como o show gratuito de maior público realizado por uma única banda em todos os tempos.

Aos 75 anos e próximo de completar seis décadas de banda, Mick Jagger continua mostrando nos palcos toda sua “rebeldia” ao se apresentar ao lado de seus amigos de Stones.