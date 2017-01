Som da Concha do próximo domingo traz rock de “Tonho sem Medo” e blues de “Zé Pretim”

O primeiro Som da Concha do ano de 2017 vai ser próximo domingo, dia 15 de janeiro, às 18 horas, e vai trazer para o público a banda Tonho sem Medo e o bluesman de Mato Grosso do Sul, Zé Pretim. Tonho sem Medo, de Bandeirantes, vai agitar a plateia com seu rock influenciado pelos anos 50, 60 e 70. Já Zé Pretim vai tocar uma mistura do Blues com as músicas caipiras que o músico aprendeu desde criança na roça.

A banda Tonho sem Medo tem como seu embrião a cidade de Bandeirantes (MS). Fundada no final do ano 2002 por Nelinho Karkará e Jefferson Pandeiro, começando com apenas guitarra, violão e percussão, para depois aos poucos tomar forma de uma banda.

E ao tocar músicas de outros artistas não espere ouvir a cópia perfeita porque para os músicos a arte deve ser passada de acordo com o sentimento que você vive no momento. Assim, músicas próprias ou “covers” nunca serão as mesmas nas apresentações.

Para o Som da Concha, a banda vai interpretar músicas autorais, como “Isadora” e “Não quero mais”, e também músicas de artistas e bandas renomadas como Creedence, Rolling Stones e Eric Clapton. Vale a pena conferir!

Já José Geraldo Rodrigues, o “Zé Pretim”, nasceu em 1954 em Inhapim, cidade mineira situada no vale do Jequitinhonha, às margens da rodovia Rio-Bahia. Autodidata, aprendeu a tocar violão na roça, observando os mais velhos tocando, até que um dia ganhou o seu primeiro violão, segundo ele mesmo conta, ao ser desafiado a “tirar de ouvido” a introdução da música “Menino da Porteira”.

Nos anos 80, Zé Pretim começou a assumir sua identidade “solo”, e desenvolver seu estilo pessoal de tocar uma mistura do Blues com as músicas caipiras que aprendeu desde criança na roça. Suas músicas misturam o Blues aos ritmos que ele aprendeu na roça, e depois como “músico de baile”. Em seu trabalho encontra-seo Blues, a Moda de Viola, o Forró, música romântica, muitas vezes tudo isso misturado numa mesma música. Posteriormente passou a fazer o mesmo com as músicas sul-mato-grossenses, que conheceu a partir do momento em que se mudou para MS.

Sua nova banda é formada por Luis Ávila (guitarra), Zé Fiuza (bateria) e Fernando Salles (baixo). Para o Som da Concha, o músico vai apresentar músicas características da região, como Trem do Pantanal, Vida Cigana, e clássicos já consagrados da música brasileira, como Chico Mineiro, Rio de Lágrinas, Asa Branca, além de “What a Wonderful World” e “Walking Blues”.

Os shows começam às 18 horas e a entrada, como sempre, é franca. O público poderá conferir também o Território Criativo, onde funcionará a Feira Bocaiúva, uma reunião de artistas que vendem seus produtos, além de praça da alimentação. A Concha Acústica Helena Meirelles fica no Parque das Nações Indígenas, na Rua Antonio Maria Coelho, 6000, em Campo Grande. Mais informações pelo telefone (67) 3314-2030.