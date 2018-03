A música eletrônica do Link Off e o rap da periferia do grupo Falange da Rima são as atrações deste domingo (11) do Som da Concha.

O show começa às 18 horas na Concha Acústica Helena Meirelles, no Parque das Nações Indígenas. A entrada, como sempre, é de graça.

O Link Off nasceu em Campo Grande produzindo um som que pode ser feito aqui mesmo, utilizando-se de recursos que estão ao alcance, seguindo o lema: “faça você mesmo!”.

“Apesar de esse gênero musical existir desde o final dos anos 70, a escolha de se trabalhar com o Electro Industrial foi por gosto mesmo”, diz Marino Filho, produtor, programador, tecladista e vocal do Link Off. “Foi só a partir dos anos 80 é que acabei me identificando com bandas como: Skinny Puppy, Front 242, Vomito Negro e etc…”.

O Falange da Rima surgiu em 1998, em Campo Grande. Suas letras falam sobre a realidade das periferias, discutindo temas como o crime, a pobreza, preconceito social e racial, drogas e consciência política.