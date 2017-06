Sul-mato-grossense é vencedor de concurso mundial de fotografia

Concorrendo com fotografias de mais de 140 países, o sul-mato-grossense Gabriel Ribeiro, de 17 anos, foi o vencedor do concurso iPhone Photography Awards, na categoria “Retrato” com a foto tirada em casa do primo sob a luz da janela.

“Foi meio que uma surpresa, eu tinha enviado a imagem em fevereiro se não me engano, mas por ser um concurso mundial, nunca imaginaria que eu, de Mato Grosso do Sul, seria o ganhador”, contou Gabriel.

O estudante de publicidade e propaganda explicou que mesmo achando mais difícil a categoria retrato quis competir com a foto do primo. “Não é só porque adoro meu primo, quis enviá-la para a competição porque tem algo que chama muita atenção nela; quando a vejo não consigo tirar os olhos dela”, relatou.

O concurso foi apresentado por um professor da universidade, mas quando ficou sabendo Gabriel não considerou participar, pois acreditava que não tinha experiência. Foi só no final do ano passado que o estudante começou a fotografar com o celular e fez o registro que venceu o concurso.

Com 19 categorias como “Pôr do Sol”, “Pessoas”, “Retratos” e “Paisagens”, o concurso só permite inscrições de fotos tiradas e editadas pelo próprio celular, para mostrar que não é necessário o uso de equipamentos

profissionais para registrar uma boa imagem e fazer uma obra de arte. “Para mim isso mostra que hoje, com a expansão do uso dos celulares, todos nós podemos ser bons fotógrafos”, explica.

Para Gabriel, conquistar o prêmio serviu para inspirá-lo ainda mais a se inscrever em outras disputas: “Pretendo participar de novos concursos, inclusive, novamente do IPhone Photography Awards no ano que vem”.