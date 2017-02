Teatro “A Onça Pintada Põe a Patas na Estrada”, com entrada franca, será apresentado neste fim de se

Neste fim de semana será exibida a apresentação do último espetáculo do projeto “Teatro nas Férias” do Marco (Museu de Arte Contemporânea de MS). “A Onça Pintada Põe as Patas na Estrada” será apresentada neste sábado e domingo (18 e 19/02) às 17 horas. A iniciativa é uma realização da Secretaria de Cultura, Turismo, Empreendedorismo e Inovação (Sectei), junto à Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, em parceria com o Grupo Unicórnio. Os ingressos devem ser retirados uma hora antes das apresentações.

A peça fala da importância da preservação do meio ambiente, contando a história da onça pintada, que cansada de ser perseguida pelos caçadores, decide viajar um pouco e conhecer outros lugares. Para esta aventura convida “seo” Macaco, que fica logo entusiasmado pela ideia. Os decididos viajantes chegam perto da cidade, e o Macaco, curioso como ele só, convence “dona” Onça a dar um passeiozinho por lá. Começa aí uma grande confusão, quando eles se deparam com algumas personagens, como o bêbado, o policial, um cachorro, vendedores de animais e motoristas malucos.

Vale a pena conferir mais esta Produção do Grupo Unicórnio, que há 30 anos vem enriquecendo a cena do Teatro para Crianças em Mato Grosso do Sul. O texto e Direção é de Jair de Oliveira e no elenco: Amélia Rocha, Wilson de Faria, Breno Lucas e Jair de Oliveira.

O Marco está localizado na Rua Antônio Maria Coelho, 6000.