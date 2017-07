Teatro do Horto recebe “Ópera do Malandro Acappella”

Nos dias 7 e 8 de julho, às 20 horas, o Teatro Prosa do Sesc Horto será palco da obra “Ópera do Malandro Acappella”. A entrada é gratuita, mas é necessário chegar 30 minutos antes para retirar o ingresso.

Um espetáculo atual, com as geniais canções de Chico Buarque, totalmente sem instrumentos ou trilha sonora, apenas cantadas Acappella pelos atores do grupo Fulano di Tal.

A peça se passa na década de 1940, tendo como pano de fundo a legalidade do jogo, a prostituição e o contrabando. Mostra um contexto bem parecido com nosso terceiro milênio, em que temos o jogo do bicho, entre outros tantos; as prostitutas do calçadão de Copacabana, o contrabando nas ruas de CDs, DVDs.

A adaptação e direção geral são de Marcelo Leite, direção musical de Philipe Faria e direção coreográfica de Manolo Schittcowisck, onde o espetáculo é um grande exercício teatral, um jogo entre atores e público, num cenário que nos lembra um ringue de lutas onde os atores / personagens entram em cena para os seus devidos duelos.

Serviço – O Teatro Prosa do Sesc Horto está localizado na rua Anhanduí, 200. Acompanhe a programação no site sesc.ms