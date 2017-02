Teatro nas Férias apresenta ‘Histórias do Meu Quintal’ neste fim de semana no Marco

O final de semana tem mais uma opção de lazer e diversão para a criançada. Neste sábado (4) e domingo (5), a edição do projeto Teatro nas Férias apresenta a peça Histórias do Meu Quintal. O projeto é resultado da parceira entre o grupo Unicórnio e a Secretaria de Cultura, Turismo, Empreendedorismo e Inovação (Sectei).

As apresentações são no Museu de Arte Contemporânea (Marco), que fica no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. O início está marcado para as 17 horas e a entrada é gratuita. Os ingressos devem ser retirados uma hora antes das apresentações. O texto e direção são de Jair de Oliveira. Elenco: Amélia Rocha, Wilson de Faria, Jair de Oliveira, Breno Lucas, Denis Edu e Luana Vilela.

No jogo do faz de conta, a criança passa por várias etapas do teatro: é a personagem que ela quer, no cenário que ela escolhe, com o figurino que improvisa ou imagina. Assim acontece em Histórias do Meu Quintal. O pretexto é buscar material para um trabalho escolar, que acaba resultando em momentos incríveis, com Téo e Nino dando asas a imaginação, transformando objetos e viajando pelos contos de fadas, com muita música e aventuras quixotescas.