“Teatro nas Férias” oferece opção gratuita de diversão para a criançada

Com cinco peças infantis o projeto “Teatro nas Férias 2017” será realizado de 21 de janeiro a 19 de fevereiropara animar as férias da criançada. As apresentações acontecem sempre no Museu de Arte Contemporânea, aos sábados e domingos, a partir das 17 horas, com entrada franca. Os ingressos devem ser retirados uma hora antes das apresentações.

O projeto é uma realização da Secretaria de Cultura, Turismo, Empreendedorismo e Inovação (Sectei), junto à Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, em parceria com o Grupo Unicórnio.

O diretor do Grupo Unicórnio, Jair de Oliveira, disse que o projeto é importante para que as crianças possam assistir a peças de teatro, e o fato de ser no Museu, facilita a integração. “O projeto acaba dando essa oportunidade de as pessoas conhecerem o Museu. Isso traz uma transformação, toca as pessoas. E as peças teatrais possuem uma linguagem popular, para integrar todo mundo, crianças e adultos. Tem bastante movimentação, história, texto, estão todos convidados”.

Confira a programação e sinopse das peças:

Dias 21 e 22 de janeiro – 17 horas – No Marco: “A Vassoura da Bruxa”

Dias 28 e 29 de janeiro – às 17 horas – No Marco: “A Roupa Nova do Imperador”

Dias 04 e 05 de fevereiro – às 17 horas – No Marco: “Histórias do Meu Quintal”

Dias 11 e 12 de fevereiro – às 17 horas – No Marco: “O Sapo Encantado e Outras Histórias”

Dias 18 e 19 de fevereiro – às 17 horas – no Marco: “A Onça Pintada Põe as Patas na Estrada”