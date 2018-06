A semana musical do Sesc Morada dos Baís promete muita animação, começando, na quinta-feira (14), com apresentação de Chicão Castro. Chicão, que se destaca na noite campo-grandense, tem repertório como muito rock e pop. O show começa as 20h.

Na sexta-feira (15), os amantes do forró terão uma noite de muitos embalos com o Forró PVC, que mistura diferentes referências em um grupo formado por músicos de várias partes do país.

A semana musical se encerra no sábado (16), com o 2° Luau da Xapa no Sesc Morada dos Baís. A proposta é um luau diferente do que se conhece que tem como foco levar muita energia positiva e amor, com um repertório que se dedica exclusivamente a música brasileira fazendo uma viagem pela MPB, pop rock, soul music e muito reggae.

O Sesc Morada dos Baís fica na avenida Noroeste, 5140.