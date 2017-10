Tem longa brasileiro e suspense espanhol no Cine Sesc desta semana

O Cine Sesc terá dois longas em exibição nesta semana, ambos com classificação indicativa 16 anos. Na terça-feira (31), às 19 horas, no Sesc Morada dos Baís, será exibido o drama brasileiro “Tatuagem”, dirigido por Hilton Lacerda. No Sesc Corumbá, o suspense espanhol “A Garota de Fogo” abre a Mostra “Películas Hispano-americanas”, especial no mês de novembro, que será exibido no sábado (4) em novembro, às 15 horas.

Tatutagem – Recife, 1978. Clécio Wanderley (Irandhir Santos) é o líder da trupe teatral Chão de Estrelas, que realiza shows repletos de deboche e com cenas de nudez. A principal estrela da equipe é Paulete (Rodrigo Garcia), com quem Clécio mantém um relacionamento. Um dia, Paulete recebe a visita de seu cunhado, o jovem Fininha (Jesuíta Barbosa), que é militar. Encantado com o universo criado pelo Chão de Estrelas, ele logo é seduzido por Clécio. Não demora muito para que eles engatem um tórrido relacionamento, que o coloca em uma situação dúbia: ao mesmo tempo em que convive cada vez mais com os integrantes da trupe, ele precisa lidar com a repressão existente no meio militar em plena ditadura

A Garota de Fogo – Classificação indicativa: 16 anos. Alicia (Lucia Pollan) é uma garota de 12 anos que, por ter leucemia, leva uma vida bastante regrada e cheia de idas e vindas ao hospital. Seu pai, Luis (Luis Bermejo), faz tudo o que pode por ela. Um dia, ao olhar em seu diário, o pai descobre que um dos desejos da garota é ter um vestido exclusivo de uma personagem de anime japonês, que custa quase 7 mil euros. Decidido a presenteá-la, Luis busca algum meio de obter a quantia. A oportunidade surge quando é ajudado por uma mulher problemática, Bárbara (Barbara Lennie), que está sozinha em seu apartamento.

Serviço – As exibições do Cine Sesc são gratuitas. O Sesc Morada dos Baís está na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300.O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130. Acompanhe a programação no site sesc.ms