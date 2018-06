Tem “showzaço” do Frejat em Campo Grande no sábado

Acontecerá no sábado (23), o mega show do cantor Frejat no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo. A apresentação começa às 21h.

O cantor publicou em sua conta do twitter o convite para que os fãs do Mato Grosso do Sul não fiquem de fora e curtam esse super show. “Galera de Campo Grande! Dia 23/06 vamos cantar os sucessos em formato voz e violão, lá no Teatro Palácio Popular da Cultura”.

E você, quer assistir a esse show? Pois é, o JD1 notícias está com uma promoção que leva você e um acompanhante para assistir de perto todo o espetáculo.

Para participar basta seguir três regrinhas bem simples e você pode ser o sortudo que poderá assistir esse mega show exclusivo, com direito a um acompanhante.

Quais as regras?

Para participar do sorteio basta:

- Marque cinco amigos que gostam do Barão Vermelho, no post do facebook

- Compartilhe a promoção na sua página do facebook

- Confirme sua presença no evento criado

E pronto, você está participando. Agora é só torcer para ser o sortudo que irá curtir esse show exclusivo.