Terceira edição do Circuito Universitário de Cinema começa hoje em Campo Grande com exibições de fil

Mostra tem entrada gratuita e conta com patrocínio da Petrobrás e apoio do Governo Federal

Ao longo de duas edições realizadas em todo território nacional, milhares de jovens marcaram presença no Circuito Universitário de Cinema, consolidando o projeto e sua extrema relevância acerca de temas fundamentais ligados aos Direitos Humanos.

Este ano os filmes tem como objetivo discutir “Intolerância”. Em Campo Grande, as exibições começam hoje na UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul) e seguem até o dia 25. (cronograma abaixo)

Muito mais que uma mostra convencional de cinema, o projeto propõe um espaço de conscientização social e política, levando aos ambientes universitários a possibilidade de troca de informação. Isso através do poder de comunicação encontrado no audiovisual.

O projeto realizado pela MPC Filmes, com o patrocínio da Petrobrás e apoio do Governo Federal, nesta edição exibe os filmes: “Intolerância.doc.”, “Menino 23” e “Meu Nome é Jacque”. Todos eles de produção nacional.

Para Guilherme Pimentel, jornalista e coordenador regional do Circuito, a importância da iniciativa se dá por levar a sétima arte à população e comunidade acadêmica, mas sobretudo, por pautar assuntos relevantes, muitas vezes tabus, com abordagens críticas através do debate após a exibição. A mostra contará com perspectivas diversas de pessoas que, seja no âmbito acadêmico ou externo, possuem os direitos humanos como fonte de pesquisa e luta.

O jornalista também acredita que o tema proposto pela curadoria nacional caiu como “luvas” para o atual momento social e político que a sociedade brasileira vive. Cada vez mais comum os discursos de ódio contra minorias, principalmente com a popularização das redes sociais, a intolerância tem ganhado as ruas e legitimando verdadeiras barbáries. Segundo historiadores e cientistas sociais, essa onda fascista e de extrema-direita tem crescido no mundo inteiro e no Brasil não poderia ser diferente.

“Uma das medidas para combater esse tipo de situação é a informação, é dar oportunidade para as pessoas saírem do senso comum e compreenderem que seus discursos perpetuam preconceitos.A intolerância sempre existiu, com negras e negros, gays e lésbicas, mulheres, porém estamos em uma fase de globalização, em que a intolerância ultrapassa as fronteiras desenfreadamente. Acima de tudo, o projeto vem pra combater a onda fascista de grupos conservadores dominantes na sociedade, através de debate e reflexão, na tentativa de unir as minorias para construção da mudança”, finaliza Pimentel.

Este ano o Circuito Universitário de Cinema conta com a parceira do Núcleo de Estudos Néstor Perlongher - Cidade, Geração e Sexualidade (NENP) e do Impróprias - Grupo de Pesquisa em Gênero, Sexualidade e Diferenças ambos do curso de Ciências Sociais do CCHS da UFMS (Centro de Ciências Humanas e Sociais da UFMS).

SERVIÇO- Com entrada gratuita, o Circuito Universitário de Cinema acontece na UFMS, localizada na avenida Costa e Silva, Cidade Universitária, s

. Mais informações pelos telefones (67) 98116-0124, (67) 99822-3321 e também pela página no facebook https://www.facebook.com/events/114434052397632/



DIA 23/01 (segunda-feira) às 17h30.

Filme MENINO 23.

Debatedor: Antônio Carlos Osório, professor titular da UFMS e doutor em Educação pela PUC-SP.

DIA 24/01 (terça-feira) às 13h30.

Filme INTOLERÂNCIA.

Debatedora: Nuala Lobo Cambará, militante feminista e do movimento negro.

DIA 25/01 (quarta-feira) às 17h30.

Filme MEU NOME É JACQUE.

Debatedor: Miguel Rodrigues de Sousa Neto, professor adjunto da UFMS e doutor em História pela UFU.