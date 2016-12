TVE terá programação especial com atrações regionais no Ano Novo

Durante um mês, a TVE MS terá programação especial de Ano Novo em homenagem ao poeta Manoel de Barros. Serão mais de 30 horas de produção regional, com diversas atrações, entre os dias 2 de janeiro e 2 de fevereiro de 2017.

Programação especial terá show com artistas e bandas consagradas, concertos, programas jornalísticos, reprises e documentários especiais e inéditos.

Intitulada “Meu quintal é maior que o mundo”, a gradeproduções especiais destacam a cultura local, com 30 horas de produção de Mato Grosso do Sul e outras 30 horas de programação em parceria com a TV Cultura.

Além da homenagem a Manoel de Barros, que teve o centenário comemorado neste ano, também serão celebrados produtores e artistas locais, como a professora Maria da Glória Sá Rosa e o músico Geraldo Roca, que marcaram a cena cultural do Estado.

Para as crianças, em parceria com TV Cultura serão exibidos episódios inéditos da nova temporada de Sésamo.

Jornalista Heraldo Pereira, atual apresentador do Jornal Nacional, Nelson Araújo, apresentador do Globo Rural, José Luis Datena, Bosco Martins e outros contarão histórias sobre a época em que começaram juntos e se deu o início do telejornalismo regional.

Entre as atrações dos shows especiais estão as bandas Curimba, Santo Chico, Canto da Terra, músico Geraldo Espíndola, instrumentista Marcelo Loureiro e a cantora Delinha, entre outros.

Diretor presidente da TVE/MS, Bosco Martins afirma que a emissora reflete o bom momento da produção cultural do estado.

“Estamos fazendo um panorama real, um amálgama, nessa fusão de coisas ou pessoas distintas que formam um todo na nossa cultura, registrando aquilo que aconteceu neste ano em nossa cena cultural”, disse o jornalista.

Programação completa poderá ser assistida a partir da próxima segunda-feira (2), todos os dias, com shows às 21h e documentários e entrevistas às 22h, pelo canal 4 da TV aberta, canal 15 da NET ou pelo Portal da Educativa.