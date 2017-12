Última sessão do Cineclube exibe Boi Neon

Na última sessão do projeto Clube do Cineclube deste ano, o Museu da Imagem e do Som (MIS) exibe nesta quarta-feira (13) o filme Boi Neon, do diretor Gabriel Mascaro.

Com entrada gratuita, a sessão começa às 19 horas. Após a exibição, Cineclube Marginália, que realiza a apresentação, promoverá um debate mediado pelo ativista cultural Patrik Adam.

Para o crítico Tiago Britto, mais uma bela produção nacional que reafirma a evolução cinematográfica e o quanto precisamos nos orgulhar das películas feitas em solo brasileiro.

“O filme de Gabriel Mascaro impressiona com um roteiro simples, mas ao mesmo tempo interessante, que coloca em jogo os estereótipos e os pré-julgamentos que a cultura social impõe e com personagens vislumbrando sonhos improváveis, faz, no mínimo, com que se pare para pensar”, afirma Britto.

Selecionado para representar o Brasil no Prêmio Goya 2017 – o Oscar espanhol – e com quatro prêmios, incluindo melhor filme e melhor roteiro, na edição de 2015 do Festival do Rio, a trama segue os passos de trabalhadores que viajam pelo interior nordestino, realizando atividades nos bastidores das vaquejadas.