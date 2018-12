O show acontece às 19h30, no Parque das Nações Indígenas

A cantora sertaneja Marília Mendonça surpreendeu os fãs de Campo Grande nesta terça-feira (11) com o anúncio do seu show surpresa que acontecerá nesta noite, no Parque das Nações Indígenas.

O evento começa às 19h30 e, na oportunidade, a cantora gravará uma música do seu projeto “Te Vejo em Todos Os Cantos”, que tem como finalidade gravar uma musica em cada capital brasileira.

Marília Mendonça já está em na capital e percorreu algumas ruas do centro nesta manhã para anunciar seu show. A entrada é gratuita.

Veja o convite de Marília: