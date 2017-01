Vídeo: maus tratos contra cachorro em set de filmagem causa revolta

O trailer do filme “Quatro Vidas e Um Cachorro” é de chorar. Quem ama os “catioríneos” não consegue segurar. Porém, um vídeo vazado do set de da produção está causando polêmica. Nas imagens, um cão da raça pastor alemão, chamado Hercules, é obrigado a entrar numa piscina com correnteza apesar de parecer apavorado. O filme é firigido por Lasse Hallström e estrelado por Britt Robertson e Dennis Quaid, e está previsto para estrear no dia 26 de janeiro.

A gravação é para uma cena que o cão salva uma criança de um afogamento em um rio. Assustado, Hercules tenta fugir e se desvencilhar da água, mas o treinador força sua entrada na piscina. Dá agonia, em especial no momento em que o cão fica completamente submerso e membros da equipe gritam, tentando tirá-lo da água.

Gravado durante as filmagens de maneira clandestina, o vídeo chamou a atenção da Peta (People for the Ethical Treatment of Animals, que defende a causa animal). A entidade já convocou boicote ao longa.

"A Peta está convocando os que amam cães a boicotar o filme para enviar a mensagem de que cães e outros animais devem ser tratados com humanidade e não como adereços de filmes".

De acordo com fontes do site "TMZ", que conseguiu a gravação, o diretor interrompeu a gravação e, na volta, o cachorro gravou a cena normalmente, sem precisar ser novamente jogado na água.

Os estúdios Amblin Partners e Universal Pictures, responsáveis pelo filme, divulgaram um comunicado: “Promover um ambiente seguro e garantir o tratamento ético de nossos animais atores foi de extrema importância para aqueles envolvidos na realização deste filme, e vamos analisar as circunstâncias em torno deste vídeo”.

Pelas redes sociais, o diretor do longa, Hallstrom se defendeu: “Eu não testemunhei essas ações. Todos nós estávamos empenhados em proporcionar um ambiente amoroso e seguro para todos os animais no filme. Me prometeram que uma investigação completa desta situação está em andamento e que qualquer irregularidade será relatada e punida”, afirmou via sua conta no Twitter.

Veja Vídeo: