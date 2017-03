Vila Carvalho é campeã do carnaval em Campo Grande

A Unidos da Vila Carvalho foi a escola de samba campeã do carnaval de 2017 em Campo Grande. O desfile da campeã homenageou São Jorge, o padroeiro da escola, que venceu com 267.9 pontos. A vencedora do Grupo de Acesso dói a escola Unidos do São Francisco, com 239.9 pontos.

Este ano, os desfiles das escolas de samba do grupo especial contaram com homenagens a grandes nomes da cultura sul-mato-grossense. Em segundo lugar, com 266.7 pontos, a escola “Deixa Falar” apresentou na passarela a história do Grupo Acaba, que no ano passado completou 50 anos. Em terceiro lugar, com 261.5 pontos, a “Catedráticos do Samba” destacou a importância da Colônia Paraguaia. Na quarta colocação com 260.9 pontos, a Igrejinha lembrou do centenário do poeta Manoel de Barros.

Nas duas últimas colocações do grupo especial, que agora vão para o grupo de acesso as escolas Unidos do Cruzeiro e Cinderela Tradição do José Abraão fizeram 256.7 pontos e 246.4 pontos respectivamente.

Para o presidente da Liga de Escolas de Samba de Campo Grande (lienca), Eduardo de Souza Neto o carnaval deste ano surpreendeu. “Apesar deste anos ter sido atípico com a crise econômica do país, mudança política no município e a falta de recurso da prefeitura, mesmo com todos essas dificuldades as escolas conseguiram se superar”, ressalta.

Eduardo destaca ainda que o nível dos desfiles não caiu. “Com criatividade, os carnavalescos conseguiram se superar, todas as escolas se apresentaram com grande qualidade”, contou. O presidente da Lienca ainda ressaltou que durante os dois dias de festas nenhum incidente aconteceu. “Durante os dias do desfile nenhuma confusão foi registrada”.