Vitor Kley se apresenta hoje na Capital

Revelação nacional com o hit O Sol, o cantor Vitor Kley se apresenta pela terceira vez em Campo Grande neste sábado (19).

Compositor desde os 12 anos e com três albuns lançados, Kley deixou de ser promessa na música nacional e passou ter sua música entre as mais tocadas nas rádios do Rio de Janeiro e São Paulo.

O evento contará com o ingresso solidário que consiste em proporcionar meia entrada a quem doar 1 kg de alimento não perecível ou um livro usado. Doadores de sangue, professores e idosos têm direito a meia-entrada.

De acordo com os organizadores, a expectativa de arrecadação de alimentos é boa e os livros serão doados para escolas públicas e alimentos para alguma instituição nos bairros ou para idosos. A Fundação Manoel de Barros é responsável por distribuir as doações.

Chicão Castro, Fábio Adames e Raphael Xapa serão as atrações regionais que farão a abertura do show que acontece a partir das 20 horas no 21 Music Bar.

Os ingressos podem ser adquiridos online através do link http://bit.ly/VitorKley21 Ou de forma presencial no 21 Music Bar, Barbearia A Banca e Mormaii.