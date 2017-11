Xaras Gabriel e Dubmistah estreiam no Sesc Morada nesta quinta

A programação musical do Sesc Morada dos Bais começa nesta quinta-feira (16) com novidades, levando ao palco Xaras Gabriel & Dubmistah.

Originalidade e autenticidade são alguns dos adjetivos que definem o novo trabalho de Xaras Gabriel e Dubmistah. Inspirado em diversas vertentes do reggae music combinado com elementos da música brasileira, o projeto traz em sua essência a mensagem positiva, a palavra e o poder.

Com ritmos que vão do roots ao digital o show é composto por músicas criadas ao longo de anos de vivência e aprendizado. As produções autorais abordam temas como: problemas sociais, cotidiano e espiritualidade.