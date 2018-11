O pagamento do 13º salário dos servidores municipais, que seria realizado no dia 20 de dezembro será depositado em parcela única, no dia 15. A antecipação foi a pedido da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) objetivando movimentar o comércio da capital.

De acordo com a ACICG, o pagamento deve injetar R$80 milhões na economia local. O pedido para a antecipação do pagamento foi feito na sede do Clube do Servidor Municipal e aceito pelo prefeito Marquinhos Trad.

Marquinhos, afirmou que começou a tratar da mudança dos vendedores ambulantes que circulam no centro, e que as obras do Reviva estão sendo trabalhadas com asferramentas disponíveis.

"Queremos que todos tenham um excelente Natal. A prefeitura está com o pagamento dos seus servidores em dia, e até o dia 15 de dezembro nós faremos o pagamento do 13º salário conforme pedido do João Carlos Polidoro", concluiu o prefeito.

O presidente da ACICG, João Carlos Polidoro disse que ao antecipar o 13º a prefeitura oportuniza ao funcionalismo um Natal melhor.

A expectativa da Associação Comercial para o período de vendas natalinas, data mais importante do ano para o comércio, é que o movimento se assemelhe ao observado em 2017.