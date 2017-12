O 13° salário dos cerca de 23 mil servidores municipais de Campo Grande será pago nesta terça-feira (12). O benefício será depositado hoje e estará em conta nesta quarta-feira (13).

De acordo com a Prefeitura, o benefício soma cerca de R$ 82 milhões. Para quitar o 13°, a Prefeitura vendeu a folha de pagamento para o Bradesco, que depositou os R$ 50 milhões da operação.

“Pagamos 15 folhas salariais, porque tivemos que quitar as 13 folhas deste ano e salário de dezembro e décimo terceiro, deixados pela administração passada. E mesmo com tantas dificuldades, fecharemos o ano com pagamento dos servidores em dia durante todos os meses”, frisou o prefeito Marquinhos Trad.

A administração municipal segurou o pagamento dos fornecedores, juntando recursos de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviço (ICMS), Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e do Refis para priorizar os servidores.

“O décimo terceiro dos servidores foi nossa prioridade e já estamos empenhados em garantir recurso para pagar o salário de dezembro”, explicou o secretário de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrossian Neto.