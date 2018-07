Dia dos Pais terá comércio aquecido, diz pesquisa

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL) divulgou nesta quinta-feira (19), uma pesquisa realizada no período de 9 e 11 de julho, com 240 pessoas, sobre a expectativa de compras para o Dia dos Pais, que será celebrado em 12 de agosto. A pesquisa foi realizada por amostragem

O levantamento aponta o aumento de 5,6%, comparado ao mesmo período de 2017. Entre os entrevistados, 83% garante que irão presentear, 12% ainda não sabe e 5% não pretendem, ou não poderão presentear.

“O percentual ainda está abaixo do esperado pelos lojistas, mas já mostra uma reação na economia, que é de suma importância para todos nós”, afirma Adelaido Vila, presidente da CDL CG.

O valor médio dos presentes será de R$ 120,00, sendo que 40% pretendem dar roupas, 32% calçados, 15% irão presentear com perfumaria e 13% ainda não decidiram qual será o melhor presente.

Os shoppings ainda são a primeira escolha do consumidor, com 41% da preferência, para a aquisição do presente. A área central segue com 28% e as lojas dos bairros com 19%. Apenas 12% não decidiram onde irão comprar o presente.