Pesquisa realizada pela CNDL/ SPC Brasil mostra que 85% dos consumidores que irão presentear nas festas Natalina pretendem avaliar os preços antes e economizar na compra. A tradição em ofertar uma “lembrança” aos familiares e amigos não deixará de fora a também tradicional pesquisa de preços.

A pesquisa também destacou que para 2018 há uma disposição maios de consumo, comparado ao mesmo período do ano passado. Entre os entrevistados, cerca de 27% declarou que irá gastar um valor superior ao de 2017. Já 30% acredita gastar o mesmo valor e 22% espera gastar menos.

Considerando apenas os entrevistados que vão fazer compras para o Natal, 29% afirmaram que vão adquirir presentes melhores, enquanto 25% se queixaram dos altos preços. Outro dado interessante para 2018 é que 22% das pessoas afirmaram que economizaram ao longo do ano para poder gastar mais com os presentes natalinos. Dentre estes, as mulheres correspondem 33%.

Segundo o presidente da CDL CG – Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande, Adelaido Vila, a pesquisa de preços sempre é um bom aliado do consumidor. “Temos um comércio bastante variado e a pesquisa de preço contribuem muito para que o consumidor consiga realizar as compras, em qualquer época do ano, especialmente no Natal, onde o presentear é uma tradição”, destacou.

Diminuição dos gastos

Entre os que irão diminuir os gastos, 34% responderam que a principal razão é a situação financeira ruim, ou orçamento apertado. Já 30% alega que querem economizar e 14% disseram ter outras prioridades de compra, como a casa própria, ou um automóvel. E, 12% estão desempregados.

Para Adelaido Vila, a crise econômica brasileira é um dos fatores que contribuem com a prática da pesquisa de preso. “Podemos dizer que é um hábito já consolidado entre os consumidores fazer um levantamento dos preços, antes da aquisição, sendo visto como uma maneira prática de economizar. Assim, os consumidores podem comprar os presentes, sem que o orçamento familiar seja estourado”, ponderou.

Mais procurados

De acordo com a pesquisa, os filhos ainda são os mais presenteados e roupas continuam no topo dos itens mais procurados, como presente de Natal. No ranking dos produtos, as roupam ocupam a primeira posição e, 55% dos entrevistados declaram que esta é a principal opção, seguida por sapatos, com 32%, perfumes e cosméticos, 31%, brinquedos, 30% e acessórios, como bolsas e bijuterias, com 19%.

A pesquisa realizada pela CNDL/ SPC Brasil ouviu 761 pessoas, nas 27 capitais brasileiras.