O número de empresas que foram abertas em Mato Grosso do Sul cresceu 6,6% no primeiro semestre de 2018. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (13), pelo governo do Estado. De janeira até agora, cerca de 3.283 empresas já iniciaram suas atividades, o resultado é o maior dos últimos três anos.

Segundo dados da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), o setor de Serviços é o responsável pela grande maioria das novas empresas constituídas no estado.

O número de empresas abertas no primeiro semestre deste ano é 6,6% maior no mesmo período do ano passado, quando foram constituídas 3.079 empresas. De janeiro a junho de 2016 foram 2.909 unidades e no primeiro semestre de 2015 somaram 3.133 novas empresas, conforme a Jucems.

Porém, na separação por principal atividade de junho, a Construção de Edifícios somou 23 novas unidades e o transporte rodoviário de cargas, outras 22. Já o comércio varejista, atividades médicas e alimentação também foram segmentos de destaque em junho.

Em relação às regiões, dez municípios concentram 73,93% das novas empresas do estado em junho, sendo a grande maioria ou 42% em Campo Grande, 11% em Dourados e 3,5% em Três Lagoas.