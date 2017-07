Agropecuária tem saldo de 2,2mil empregos no primeiro semestre em MS

No primeiro semestre deste ano o setor rural de Mato Grosso do Sul apresentou um saldo de 2.166 postos de trabalho, entre admissão e demissão. É o que aponta o Cadastro de Geração de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério de Trabalho e Emprego (MTE).

Para o presidente do Sistema Famasul, os números refletem a competitividade e o desenvolvimento sustentável do setor. “O agro tem apresentado esse saldo positivo na geração de postos de trabalho, que exigem qualificação, dentre outros fatores, por causa do investimento que vem sendo feito pelo segmento em tecnologia e disseminação do conhecimento.”

A gestora do Departamento de Economia do Sistema Famasul, Adriana Mascarenhas, reforça o bom desempenho da agropecuária no período analisado. “Somente em junho, o setor agropecuário registrou saldo positivo de 677 postos de trabalho criados, resultado que é o melhor entre os outros segmentos. Em nível nacional, este panorama se repete, considerando que o agro contabilizou de 117 mil postos.”