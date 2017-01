Apesar das reclamações, contribuintem dizem que desconto de IPVA paga outras contas

Com descontos que valem à pena, a maioria das pessoas pensa melhor antes de pagar o IPVA em Mato Grosso do Sul. O imposto sobre a propriedade de veículos automotores tem desconto de 15% para pagamento à vista, caso seja pago nesta terça-feira (31) e o desconto é o grande atrativo. O tributo no entanto, será recebido até às 18h, inclusive na agência do Detran-MS que funciona no Shopping Campo Grande.

As reclamações sobre ter que pagar impostos, é claro que acontecem, mas ainda assim, o desconto é o maior atrativo, já que muitos utilizam a “economia” para pagar outras contas. É o caso da publicitária Gyslene Christine de Corumbá, pagou o IPVA do carro à vista, justamente por isso. “O desconto ficou melhor, e economicamente é como se fosse uma economia”, comenta. E na ponta do lápis, o desconto foi de quase R$ 300. “É um valor significativo, vale se esforçar, porque com a economia já compro o material escolar de uma das minhas filhas”, contabiliza.

Já a coordenadora pedagógica Lisiane de Dourados, também preferiu pagar o imposto. “Não costumo parcelar as dívidas, e o desconto vale à pena”, acredita ela que teve um desconto de R$ 154, já que parcelado ficaria R$ 1.021 e no pagamento à vista ficou em R$ 867.

Sidney Santos também pagou a vista, mas lá em dezembro, assim que chegou o boleto. “Nem tanto pelos descontos, e sim para deixar o mínimo de contas para janeiro, já que é o mês que temos que comprar materiais escolares,fora as contas do mês”, explica. “Foi um jeito de já eliminar os IPVAS, sem falar q tudo q você consegue de desconto, já ajuda e muito, com o que dá de desconto paga alguma outra conta”.

Atualmente frota sul-mato-grossense registra 961.368 veículos, e segundo as informações do Governo do Estado, o formulário continua sendo emitido em formato único, independente da opção de pagamento (à vista ou parcelada). Para quem optar por dividir, as datas de vencimento serão 31 de janeiro (1ª parcela), 24 de fevereiro (2ª parcela), 31 de março (3ª parcela), 28 de abril (4ª parcela) e 31 de maio (5ª e última parcela).

E quem não está com o boleto, pode emitir a segunda via pela internet. Em caso de dúvidas, os contribuintes devem se dirigir pessoalmente às Agências Fazendárias em seus respectivos municípios, munidos de documentos pessoais e do veículo ou ainda procurar a Unidade de Acompanhamento e Arrecadação de Outros Tributos/IPVA, que fica em Campo Grande, na avenida Fernando Correa da Costa, nº 858, das 7h30 às 13h30.

A secretaria disponibiliza ainda os telefones (67) 3316-7513 / 7534/ 7541 para mais informações.o todo, foram emitidos 961 mil carnês referentes ao pagamento do IPVA 2017. Conforme o secretário de Fazenda, Marcio Monteiro, a expectativa de arrecadação gira em torno de R$ 560 milhões. Atualmente, o Governo concede desconto de 30% na alíquota de 5%, fazendo com que a cobrança seja reduzida para 3,5% sobre o valor venal do veículo, conforme tabela Fip.