Franquia do McDonald’s na América Latina, empresa abre as portas para o mercado de trabalho para mais de 75 mil jovens por ano

Dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT) mostram que, no mundo, 21 milhões de jovens estão desempregados e que, desse total, 3 milhões estão na América Latina. Entre os que trabalham, somente 22% possuem emprego formal. Ainda, na região, a taxa de desemprego entre os jovens é três vezes maior que entre os adultos. E esse quadro é agravado pela evasão escolar. A entidade aponta que 50% desses jovens não completam os estudos, a maioria mulheres, por gravidez precoce.

Para interromper esse circulo vicioso, a Arcos Dorados, franquia que administra a marca McDonald’s em 20 países da América Latina, está engajando funcionários e fornecedores em um projeto que visa promover a mobilidade social, desenvolvendo capacidades e oportunidade de emprego para os jovens na região.

A empresa, reconhecidamente uma das maiores geradoras do primeiro emprego aos jovens, além de oportunidade de crescimento profissional – fato atestado por instituições independentes de auditoria de engajamento e clima organizacional –, inclui anualmente 75 mil jovens no mercado de trabalho formal. “Diante desses números e do nosso potencial de acolher e formar, resolvemos estruturar uma plataforma voltada para o emprego juvenil e para as questões próprias desse grupo”, explica Lyana Latorre, diretora da Arcos Dorados responsável pelos projetos de responsabilidade social, sustentabilidade e apoio à comunidade.

De acordo com a executiva, mais do que gerar uma vaga de trabalho para esses jovens, o projeto é ser sustentável e visa apoiar os jovens, dando a eles ferramentas importantes para seu plano de carreira plano de carreira. Isso envolve identificação de talentos e treinamento, fortalecimento de competências por meio de cursos e desenvolvimento de carreira dentro da companhia. “Para isso, estamos mobilizando nossa própria força interna, que são os funcionários. Eles serão grande parte desse processo, pois estarão com esses jovens no dia a dia, incentivando, orientando e fazendo-os crescer”, afirma Lyana.

Na outra ponta, a empresa vai convidar seus fornecedores a fazerem parte dessa cadeia. “A partir do ano que vem, quando já tivermos nossa plataforma rodando e com resultados, vamos engajar nossos parceiros comerciais. Eles terão à sua disposição toda nossa expertise, para que adequem e implementem seus projetos voltados para o emprego juvenil”, diz a executiva, que completa: “Certa vez, nosso fundador, Ray Kroc, disse que devemos retribuir às comunidades onde operamos. Estamos apenas honrando esse lema”, encerra Lyana.

Em Mato Grosso do Sul, jovem comemora carreira na empresa

Aos 16 anos, Mariane Adrielly Garcia procurava um trabalho depois de sua mãe ir embora para uma chácara e ela ficar em Campo Grande. Quando a irmã de Mariane, que trabalhava no McDonald’s, comentou sobre a possibilidade dela entrar na empresa como Menor Aprendiz, ela passou a vislumbrar uma nova vida. Nove anos depois e ainda na companhia, ela comemora onde chegou.

"O McDonald's me ensinou tudo que eu sei. E tudo que eu tenho hoje, devo à empresa. A oportunidade que eu tive lá atrás foi fundamental para a minha vida, sem dúvidas", conta Mariane.

No início, ela fazia um curso no Senac três vezes por semana e trabalhava nos outros dois dias no restaurante. Um ano depois, foi contratada como Atendente e começou a acumular promoções, passando pelos cargos de Treinadora, Coordenadora até se tornar Gerente de Plantão. Em 2016, foi a ganhadora da região, no All Star, um dos maiores prêmios de reconhecimento aos funcionários que mais se destacam na rede.

As promoções e premiações estimularam Mariane a comprar a casa própria. " Graças ao meu trabalho e à essa oportunidade que tive quando era mais jovem, consegui comprar minha casa, a moto e estou pagando o consórcio de um carro. Se não fosse meu trabalho, não teria chegado até aqui", afirma.