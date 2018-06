Atuação do Banco Central mantém dólar em baixa

A atuação do Banco Central (BC) foi fundamental para manter a cotação do dólar em uma tendência de baixa. A moeda norte-americana fechou nesta segunda-feira (25), em queda de 0,14%, cotado a R$ 3,7779 na venda, depois de registrar alta de 0,53% no pregão da última sexta-feira (22).

O BC realizou um leilão de linha (venda com compromisso de recompra) de US$ 500 milhões na tarde de hoje, dos US$ 3 bilhões anunciados como disponíveis para o mercado cambial.

O índice Ibovespa, da B3 (bolsa de valores de São Paulo), encerrou o primeiro pregão da semana em alta de 0,44%, com 70.952 pontos. Os papéis preferenciais da Petrobras tiveram destaque com valorização de 3,90%.