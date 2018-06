Aumenta a intenção de consumo dos campo-grandenses

Segundo a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo o aumento é de quase 1% maior neste mês

Pesquisa aponta que em junho a Intenção de Consumo das Famílias (ICF) de Campo Grande foi 0,9% maior do que a registrada em maio, passando de 88,5 pontos para 89,3 pontos. A pesquisa é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

“Apesar de termos notado redução na intenção das compras do Dia dos Namorados, a Copa Mundial de Futebol e as festas juninas podem ter influenciado esses resultados mais otimistas da intenção de consumo apontada pela pesquisa da CNC”, diz o presidente do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio - MS, Edison Araújo.

Dentre os aspectos analisados pela pesquisa, as maiores evoluções ocorreram na avaliação do momento para compra de bens duráveis, emprego atual e acesso ao crédito, especialmente entre famílias com renda de até 10 salários mínimos.