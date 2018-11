Depois de ficar cinco meses consecutivos no vermelho, a bandeira tarifária de energia elétrica para este mês de novembro é amarela no estado. O custo é de R$ 1 a cada 100 kWh (quilowatts-hora) consumidos, o que representa uma redução na cobrança em relação aos meses anteriores, quando foi acionado o patamar 2 da bandeira vermelha, que prevê cobrança de R$ 5 a cada 100 kWh.

Segundo divulgado pelo Governo do Estado, apesar dos reservatórios ainda apresentarem níveis reduzidos, com o início da estação chuvosa houve queda significativa do Preço de Liquidação de Diferenças (PLD) e a expectativa é a de que haja elevação gradual no nível de produção de energia pelas usinas hidrelétricas, possibilitando uma recuperação do fator de risco hidrológico (GSF). O GSF e o PLD são as duas variáveis que determinam a cor da bandeira a ser acionada.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEE) , a qual Mato Grosso do Sul, por meio da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan) é conveniado para fiscalizar os serviços, publica em seu site todas as informações sobre o acionamento mensal das bandeiras e os repasses da Conta Bandeiras, incluindo Relatórios, Memórias de Cálculo, Despachos e Notas Explicativas.