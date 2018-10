Foi informado nesta sexta-feira (26) pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) que, após cinco meses seguidos, a bandeira tarifária deixará de ser vermelha e passará a ser amarela em novembro. Com a decisão da Aneel, a taxa extra na conta de luz cairá de R$ 5,00 para R$ 1,00 a cada 100 quilowatts-hora (KWh) consumidos.

De acordo a Aneel, apesar dos reservatórios das usinas hidrelétricas ainda apresentarem níveis reduzidos, com o início da estação chuvosa houve queda no preço da energia no mercado a vista, conhecido como PLD. “A expectativa é a de que haja elevação gradual no nível de produção de energia pelas usinas hidrelétricas”, informou a agência.

O sistema de bandeiras tarifárias foi criado pela Aneel e sinaliza o custo da energia gerada, possibilitando aos consumidores reduzir o consumo quando a energia está mais cara. O funcionamento das bandeiras tarifárias é simples: as cores verde, amarela ou vermelha (nos patamares 1 e 2) indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração.