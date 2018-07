No dia 31 de julho, terça-feira, às 13h30, será lançada, na Fecomércio-MS, a Black Friday Fronteira 2018. A promoção integra a participação de centenas de lojas tanto do país vizinho, o Paraguai, quanto na cidade de Ponta Porã, realizada entre os dias 6 a 9 de setembro.



Na ocasião, do lançamento da Black Friday estarão presentes o presidente da Fecomércio-MS, Edison Araújo, representantes das entidades organizadoras, o presidente do Sindivarejo de Ponta Porã, Amauri Ozorio, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Ponta Porã, Eduardo Gauna, e o vice-presidente da Câmara de indústria, Comércio, Turismo e Serviço de Pedro Juan Caballero (CICTS), Victor Hugo Barreto.



Às 9h30, na sede da governadoria, os organizadores da Black Friday Fronteira 2018 estarão reunidos com o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja e com o governador eleito do Departamento de Amambaí no Paraguai, Ronald Enrique Acevedo Quevedo. A Fecomércio-MS é apoiadora da Black Friday Fronteira e será momento de somar apoio do governo estadual à ação promocional, que projeta o estado tanto nas áreas comercial quanto turística.



No ano passado, a Black Friday Fronteira 2017, realizada entre 7 e 10 de setembro, registrou gasto médio de R$ 1.756,94/pessoa, com público estimado em 100 mil pessoas, de acordo com pesquisa do IPF/MS (Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Fecomércio/MS), Empresa de Consultoria Júnior FIP – MAGSUL e Coube Empresa de Consultoria e as Faculdades Magsul.