O Conselho de Administração do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou nesta quinta-feira (26) a antecipação, em 20 anos, do pagamento da dívida da instituição com o Tesouro Nacional.

De acordo com o BNDES, as amortizações constantes serão mensais a partir do próximo ano até 2040, antecipando pagamento que ocorreria em 2060. A previsão é que o banco pague R$ 26 bilhões à União em 2019. O pagamento de juros também será mensal. Ao contrário das condições anteriores, não existirá carência de juros.

Pagamentos em 2018

O Conselho de Administração também aprovou, ainda para este ano, a devolução antecipada de mais R$ 70 bilhões, que deverá ocorrer em agosto. Anteriormente, o BNDES já havia assumido o compromisso com o governo de antecipar um total de R$ 130 bilhões para 2018. Desse valor, já foram pagos à União R$ 60 bilhões.

Com o que o BNDES já pagou desde dezembro de 2015, somados à previsão de liquidação esperada para agosto, o banco somará o pagamento antecipado de aproximadamente R$ 310 bilhões de dívidas com a União.