Bovespa cai e dólar tem leve alta após decisão de juros nos EUA

Após o anúncio da alta dos juros básicos definido pelo Federal Reserve (FED), o Banco Central dos Estados Unidos, o Banco Central (BC) brasileiro fez um leilão de US$ 4,5 bilhões de swap cambial (venda futura da moeda norte-americana) para manter estável a cotação do dólar.

A moeda norte-americana fechou esta quarta-feira (13), em uma leve alta de 0,1% cotada a R$ 3,713 para venda. Ontem (12), duas ações do BC ajudaram a manter o recuo da moeda, totalizando US$ 13 bilhões em swaps cambiais desde a semana passada.

O índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) terminou em queda fechando o pregão em baixa de 0,87%, com 72.122 pontos. As ações de empresas de grandes porte começaram o dia oscilando em alta, mas registraram queda no final do pregão, com os papéis das Petrobras caindo 1,81%.

Na contramão, as ações da Eletrobras fecharam o pregão em alta, influenciadas pelo anúncio do leilão de distribuidoras da estatal previsto para sexta-feira (15), com os papéis preferenciais subindo 4,17%.