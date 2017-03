Brasil fecha mais de 40 mil vagas de trabalho em janeiro

O Brasil fechou 40.864 vagas de trabalho com carteira assinada em janeiro, de acordo com dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social nesta sexta-feira (3).

Esse é o 22º mês seguido de queda (começou a cair em abril de 2015). Apesar de negativo, o resultado foi o melhor para o mês de janeiro desde 2014, quando foram criadas 29.595 vagas de trabalho.

O número de empregos cortados é o saldo, ou seja, o total de demissões menos o de contratações no período. Em janeiro, foram 1.225.262 de contratações e 1.266.126 de demissões, resultando no corte de 40,9 mil vagas.

Total de trabalhadores com carteira

O total de trabalhadores com carteira assinada no Brasil caiu para 38,3 milhões em janeiro. No mesmo mês de 2016, o número de empregados formais era de 39,6 milhões.

IBGE faz pesquisa diferente

Os dados divulgados nesta sexta-feira pelo Ministério do Trabalho consideram apenas os empregos com carteira assinada.

Existem outros números sobre desemprego apresentados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que são mais amplos, pois levam em conta todos os trabalhadores, com e sem carteira.

A última Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua registrou que o Brasil tinha 12,9 milhões de desempregados no trimestre de novembro a janeiro.